Общество

Хинштейн рассказал о полученных в ДТП травмах

Хинштейн сообщил, что в результате ДТП вместе с бедром сломал три ребра
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ДТП вместе с бедренной костью он сломал три ребра и два поперечных отростка позвонка.

По его словам, на реабилитацию уйдет определенное время. Глава региона заявил, что вместе с врачами он будет делать все для того, чтобы как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе.

Губернатор добавил, что даже из больничной палаты продолжает держать руку на пульсе и контролировать ситуацию в области.

22 января автомобиль Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Губернатор сообщил, что в результате аварии получил перелом бедра. Он извинился перед жителями области, с которыми не смог встретиться из-за произошедшего. От госпитализации в Москву для лечения глава региона отказался. Врачи посоветовали ему отвлечься от работы, но губернатор подчеркнул, что не готов к этому.

Ранее врачи сделали прогноз по лечению Хинштейна.
 
