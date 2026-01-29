Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Армия

В Госдуме назвали ерундой сообщения о запрете для ВС РФ бить по Киеву

Депутат Картаполов назвал ерундой данные о запрете на удары по инфраструктуре Украины
Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал «Газете.Ru» появившиеся в соцсетях данные о якобы запрете для Вооруженных сил (ВС) России наносить удары по Киеву и украинской инфраструктуре. Он назвал эти сообщения «ерундой».

«Какая-то ерунда», — сказал Картаполов.

Утром 29 января военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале написал, что ему поступают сообщения о запрете в российской армии на огневое поражение любых объектов в Киеве и Киевской области, а также объектов инфраструктуры по всей Украине.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не может пока комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии с Украиной или переговорах по этому вопросу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по объектам энергетики Украины.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!