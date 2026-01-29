В Госдуме назвали ерундой сообщения о запрете для ВС РФ бить по Киеву

Депутат Картаполов назвал ерундой данные о запрете на удары по инфраструктуре Украины

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал «Газете.Ru» появившиеся в соцсетях данные о якобы запрете для Вооруженных сил (ВС) России наносить удары по Киеву и украинской инфраструктуре. Он назвал эти сообщения «ерундой».

«Какая-то ерунда», — сказал Картаполов.

Утром 29 января военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале написал, что ему поступают сообщения о запрете в российской армии на огневое поражение любых объектов в Киеве и Киевской области, а также объектов инфраструктуры по всей Украине.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не может пока комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии с Украиной или переговорах по этому вопросу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по объектам энергетики Украины.