Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Правозащитник раскрыл незаконное удержание инвалидов в интернате Прокопьевска

Мухин: в интернате Прокопьевска незаконно удерживали дееспособных пациентов
Газета.Ru

Администрация дома-интерната Прокопьевска незаконно удерживала дееспособных инвалидов против их воли. Об этом сообщил ТАСС юрист и правозащитник Алексей Мухин, который более пяти лет помогает постояльцам психоневрологических интернатов Кузбасса.

По его словам, администрация психоневрологического интерната намеренно не принимала от них заявления о расторжении договора и выходе из интерната.

«Те инвалиды, которых мне удалось вывести, в интервью утверждают, что их не выпускают. Но они ведь дееспособные — как их могут не отпускать? Эти люди свободны», — добавил Мухин.

Он отметил, что такие действия нарушают права пациентов и подпадают под уголовную ответственность.

В январе в Прокопьевском доме-интернате не выжили девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

Ранее стало известно, что сотрудники дома-интерната в Кузбассе жаловались на нехватку персонала.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!