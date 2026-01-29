Правозащитник раскрыл незаконное удержание инвалидов в интернате Прокопьевска

Администрация дома-интерната Прокопьевска незаконно удерживала дееспособных инвалидов против их воли. Об этом сообщил ТАСС юрист и правозащитник Алексей Мухин, который более пяти лет помогает постояльцам психоневрологических интернатов Кузбасса.

По его словам, администрация психоневрологического интерната намеренно не принимала от них заявления о расторжении договора и выходе из интерната.

«Те инвалиды, которых мне удалось вывести, в интервью утверждают, что их не выпускают. Но они ведь дееспособные — как их могут не отпускать? Эти люди свободны», — добавил Мухин.

Он отметил, что такие действия нарушают права пациентов и подпадают под уголовную ответственность.

В январе в Прокопьевском доме-интернате не выжили девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

Ранее стало известно, что сотрудники дома-интерната в Кузбассе жаловались на нехватку персонала.