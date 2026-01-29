Размер шрифта
Каллас прокомментировала идею запретить въезд участникам СВО в Евросоюз

Каллас: в ЕС обсуждают предложения о запрете на въезд участникам СВО
Liesa Johannssen/Reuters

В Европейском союзе (ЕС) многие поддерживают идею запрета на въезд на территорию объединения российских граждан, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает «Интерфакс».

По ее словам, эти люди представляют риск для безопасности.

«Мы предложили доработать эту идею, поскольку мы должны быть готовы к этому в случае прекращения огня или другого решения», — уточнила Каллас.

29 января издание Politico сообщило, что Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам СВО. В Таллине опасаются, что после завершения конфликта тысячи людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.

По данным издания, существующие механизмы ЕС по идентификации и запрету въезда работают медленно и зависят от решений отдельных стран. Один из европейских дипломатов на условиях анонимности подтвердил, что государства в целом поддерживают инициативу, но ее реализация будет сложной из-за необходимости сбора доказательств по каждому случаю.

Ранее в Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир.
 
