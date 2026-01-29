Размер шрифта
Армия

Военком разъяснил изменения законодательства о мобилизационном резерве

Военком Агафонов: спецсборы мобилизационного резерва не связаны с СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальные сборы мобилизационного людского резерва не связаны со специальной военной операцией (СВО). Об этом заявил порталу NN.ru военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

«Никакой ассоциации со специальной военной операцией у понятия «специальные сборы» нет. Дано четкое определение. Участие резервистов в специальных сборах предполагает защиту и охрану критически важных объектов на территории регионов. Не надо это путать с военными сборами, на которых людей готовят к прохождению военной службы», — подчеркнул он.

Кроме того, правила регулируют продолжительность специальных сборов. Она не должна превышать шесть месяцев в год.

19 января в министерстве обороны РФ рассказали, что полигон Южного военного округа используют для проведения специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры России.

В ведомстве уточнили: личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. Условия занятий максимально приближены к реальным.

Граждане, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации, добавили в министерстве.

Ранее в Госдуме объяснили суть указа Путина о спецсборах для резервистов.
 
