Военком разъяснил изменения законодательства о мобилизационном резерве

Военком Агафонов: спецсборы мобилизационного резерва не связаны с СВО

Специальные сборы мобилизационного людского резерва не связаны со специальной военной операцией (СВО). Об этом заявил порталу NN.ru военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

«Никакой ассоциации со специальной военной операцией у понятия «специальные сборы» нет. Дано четкое определение. Участие резервистов в специальных сборах предполагает защиту и охрану критически важных объектов на территории регионов. Не надо это путать с военными сборами, на которых людей готовят к прохождению военной службы», — подчеркнул он.

Кроме того, правила регулируют продолжительность специальных сборов. Она не должна превышать шесть месяцев в год.

19 января в министерстве обороны РФ рассказали, что полигон Южного военного округа используют для проведения специальных сборов по подготовке резервистов для защиты критической инфраструктуры России.

В ведомстве уточнили: личный состав обучается противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. Условия занятий максимально приближены к реальным.

Граждане, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в спецоперации, добавили в министерстве.

Ранее в Госдуме объяснили суть указа Путина о спецсборах для резервистов.