Эксперт Бастрыкина предупредила о схеме мошенников с «блокировкой пенсии»

Мошенники начали использовать новую схему обмана нацеленную на пенсионеров: аферисты рассылают сообщения о приостановке выплаты пенсии. Об этом рассказала глава коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

«Расчет здесь делается в первую очередь на первую реакцию — панику и страх, при которых критическое мышление и логика работают хуже», – пояснила эксперт.

В случае получения подобного уведомления, Бастрыкина настоятельно советует избегать перехода по каким-либо ссылкам, указанным в сообщении.

По ее словам, случаи реальной блокировки пенсионных выплат крайне редки.

До этого сообщалось о скором появлении в банковских приложениях единой кнопки для пострадавших от действий мошенников. Центральный банк намерен ввести кнопку подачи жалобы на мошеннические действия в приложениях финансовых учреждений.

Ранее мошенники использовали схему с предложением установить «работающую версию WhatsApp» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).