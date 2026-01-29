Полиция Дагестана задержала мужчину, которого подозревают в расчленении и сожжении жены

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве женщины

Жителя Дагестана, которого подозревают в убийстве жены, поймали. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, его доставляют в следственные органы.

Поиски мужчины начались после того, как тело его 36-летней супруги обнаружили на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. До этого женщину искали неделю, а найденное тело было искалечено и расчленено.

После произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства.

Известно, что за некоторое время до исчезновения супруги мужчина продал машину, которую ей подарили. За ее автомобиль он выручил 640 тысяч рублей, из них 600 он одолжил знакомому.

По данным «Осторожно, новости», жене не понравилась эта ситуация, поэтому она якобы написала заявление об угоне.

Сам фигурант был неоднократно судим по разным статьям, в том числе и по статье о сбыте запрещенных веществ.

Ранее пропавшего в начале января молодого рязанца нашли мертвым, его убил отчим.