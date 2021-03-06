Под Ярославлем загорелись емкости с нефтью
Карина Казанцева
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На заводе имени Менделеева в Ярославской области загорелись емкости с нефтью. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«В поселке Константиновский Ярославской области на заводе им. Менделеева, по предварительным данным, загорелись две емкости с нефтью объёмом 600 кубометров», — сказал собеседник.
На место выехали специалисты. Причина возгорания не называется.
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