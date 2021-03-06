Землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксировали на глубине 10 километров в в 12.05 по времени UTC (15.05 мск). Служба присвоила землетрясению «зеленый уровень», это означает, что вероятность жертв и ущерба минимальна.

Ранее в Новой Зеландии произошла серия из четырех землетрясений.