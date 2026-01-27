Раймонд Паулс потребовал через юриста убрать его имя из анонса фестиваля в Латвии

Композитор Раймонд Паулс потребовал убрать его имя из анонса фестиваля в Латвии

Композитор Раймонд Паулс обратился к адвокатам с требованием, чтобы его имя убрали из анонса фестиваля в Латвии. Об этом сообщает латвийское издание jauns.lv.

Речь идет о фестивале «Песенные праздники Раймонда Паулса «Manai dzimtenei» (Моей Родине). В этом году на мероприятии будет звучать только музыка композитора. Паулс подчеркнул, что не давал согласия на использование своих фамилии, изображений и товарных знаков для этого события.

Паулс намерен защищать свои права и интересы, используя все соответствующие правовые средства защиты.

«Учитывая ажиотаж, поднятый вокруг так называемых «Праздников песни» под моим именем, вновь подтверждаю, что дистанцируюсь от этих «праздников» и не желаю, чтобы меня с ними ассоциировали. Это не будут мои праздники», — заявил композитор.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле. 12 января музыканту исполнилось 90 лет.

Паулса поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. Политик рассказал о любви к композитору в разных странах мира.

