У главы минздрава Краснодарского края проходят обыски

В министерстве здравоохранения Краснодарского края проводятся следственные действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете у главы министерства Евгения Филиппова.
Обыски могут быть связана с уголовным делом в отношении бывшего вице-губернатора Анны Миньковой, которая курировала социальную сферу Кубани. Ее подозревают в мошенничестве. Следователи полагают, что Филиппов мог быть в курсе преступной схемы.
Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года.
