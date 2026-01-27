Размер шрифта
Общество

У главы минздрава Краснодарского края проходят обыски

«Ъ»: в Краснодаре проходят обыски у главы краевого минздрава Евгения Филиппова
Сергей Бобылев/РИА Новости

В министерстве здравоохранения Краснодарского края проводятся следственные действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете у главы министерства Евгения Филиппова.

Обыски могут быть связана с уголовным делом в отношении бывшего вице-губернатора Анны Миньковой, которая курировала социальную сферу Кубани. Ее подозревают в мошенничестве. Следователи полагают, что Филиппов мог быть в курсе преступной схемы.

Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года.

23 января сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Сыктывкара, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Следователи также завели уголовные дела против трех представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взятки.

Ранее в Петербурге экс-чиновнику вынесли приговор по делу о взятках на 10 млн рублей.
 
