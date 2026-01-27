Актера задержали с наркотиками на трассе

Под Воронежем задержали актера местного театра «Попкорн Драма» Дмитрия Лысенко. Об этом сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

Задержание произошло вечером 23 января. По данным источника, 33-летнего артиста остановили, когда он с приятелями из села Нижнее Турово в сторону Воронежа. В полиции уточнили, что мужчину попросили поднять руки для досмотра, после чего из его карманов выпало около 12 пакетиков с запрещенным веществом. Предположительно, это была марихуана.

Вещество отправили на экспертизу, сам Лысенко, пишет издание, находится под подпиской о невыезде. В МВД по факту случившегося проводят проверку.

Дмитрий Лысенко, кроме игры в театре, преподает в центре современной драмы и продюсерском центре «Я». Сам он инцидент не комментировал.

