Племянница Трампа утверждает, что у него может быть болезнь Альцгеймера

New York Magazine: племянница Трампа заявила, что у него может быть Альцгеймер
Jonathan Ernst/Reuters

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что у него может быть болезнь Альцгеймера. Об этом пишет журнал New York Magazine.

Такое предположение она сделала, основываясь на выражении лица, напоминающем ей отца президента, — «олень, застывший в свете фар».

«Иногда кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве», — сказала родственница лидера Соединенных Штатов.

14 января министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что глава государства до сих пор жив, ведь он плохо питается. По его словам, Трамп ест очень вредную еду, а именно McDonald's, конфеты и диетическую колу. Кеннеди также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе.

Cам Трамп, отметил глава ведомства, утверждает, что питается правильно, но предпочитает фастфуд, когда находится в дороге.

Ранее стало известно, что Рубио носит огромные туфли из-за насмешек Трампа.
 
