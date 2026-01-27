Размер шрифта
Россиянам объяснили, что стоит за трендом на 2016 год

ПНИПУ: зумеры массово ностальгируют по старому интернету
С начала января в социальных сетях появилось более 37 миллионов постов под хэштегом #2016. Пользователи — в первую очередь представители поколения Z — делятся мемами, музыкой и играми десятилетней давности, называя происходящее «возвращением в 2016-й». Ученые Пермского Политеха рассказали, откуда взялся этот тренд и почему он стал массовым именно сейчас. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фраза «2026-й — это новый 2016-й» начиналась как ироничная шутка, но быстро превратилась в движение, которое пользователи называют «Великой перезагрузкой мемов». Его участники ностальгируют по периоду, когда интернет был менее коммерциализированным, а контент создавался ради общения, а не ради охватов и алгоритмов.

По словам кандидата социологических наук, доцента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Константина Антипьева, ностальгия характерна для поколений, входящих во взрослую жизнь. Миллениалы вспоминали начало 2000-х, более старшие — 1970–1980-е, а теперь очередь дошла до зумеров, которым в 2016 году было от 6 до 16 лет.

Однако причина не только в возрасте. Когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель ПНИПУ Юлия Неверова отметила, что пользователи устали от современного интернета, переполненного ИИ-контентом, рекламой и тревожными новостями. Алгоритмы и нейросети создают иллюзию активности, за которой часто не стоят реальные люди — этот феномен называют «мертвым интернетом».

Кроме того, за прошедшее десятилетие изменился сам механизм создания мемов. Если раньше их делали вручную и распространяли медленно, то сегодня генерация контента требует минимальных усилий и идет потоком, из-за чего он хуже запоминается.

Выбор именно 2016 года эксперты связывают с ощущением относительной стабильности того периода. На фоне нынешней неопределенности прошлое воспринимается как более спокойное и наполненное перспективами. Хотя 2016-й не был лишен кризисов и трагических событий, в коллективной памяти они часто вытесняются.

«Позитивные воспоминания помогают психике справляться с настоящим. Чем более неопределенным кажется будущее, тем более светлым воспринимается прошлое», — объяснила Юлия Неверова.

