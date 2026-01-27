Размер шрифта
Названо животное, которое управляет сотнями своих «ног» без мозга

PNAS: морские звезды управляют сотнями конечностей без мозга
Shutterstock

Морские звезды способны координировать движения сотен конечностей и уверенно передвигаться по вертикальным и даже перевернутым поверхностям, несмотря на полное отсутствие мозга и центральной нервной системы. К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Нижняя сторона каждого луча морской звезды покрыта рядами трубчатых ножек — амбулакральных подий. Эти гибкие структуры работают за счет гидравлической системы: жидкость перекачивается внутри тела, а на кончиках ножек выделяется клейкая слизь, позволяющая животному прикрепляться к самым разным поверхностям — от камней до стекла.

У обыкновенной морской звезды Asterias rubens на каждом луче расположены четыре ряда таких ножек, а значит, для движения ей приходится координировать работу сотен «лапок» одновременно. При этом, как показали эксперименты, скорость ползания почти не зависит от их количества, находящегося в контакте с поверхностью.

Чтобы проследить, какие именно ножки участвуют в движении, ученые использовали специальное стекло, на котором точки контакта светились из-за изменения преломления света. Анализ показал: морские звезды замедляются не из-за числа задействованных ножек, а из-за увеличения времени их сцепления с поверхностью.

Дополнительные эксперименты с утяжеленными «рюкзаками» подтвердили гипотезу: при увеличении нагрузки каждая ножка дольше удерживает контакт с субстратом. Аналогичную адаптацию ученые наблюдали и при передвижении «вверх ногами».

Авторы делают вывод, что морские звезды регулируют движения не через централизованное управление, а за счет локальной реакции каждой ножки на механическую нагрузку. Такая децентрализованная стратегия позволяет животным эффективно ориентироваться и двигаться в сложной среде без участия мозга.

Ранее ученых удивила причина, по которой обезьяны принимают ванны.
 
