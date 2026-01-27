Размер шрифта
Активистка установила рекорд Гиннесса по времени, проведенному в обнимку с деревом

UPI: активистка обнимала дерево 72 часа и установила рекорд
Guinness World Records

Кенийская экологическая активистка Трупена Мутони установила новый рекорд Гиннесса, непрерывно обнимая ствол дерева в течение 72 часов, пишет UPI.

Как сообщают СМИ, 22-летняя активистка превзошла предыдущий рекорд — 50 часов 2 минуты и 28 секунд, установленный Фредериком Боакье из Ганы.

Мутони уже владела аналогичным рекордом: в феврале 2025 года она удерживала контакт с деревом на протяжении 48 часов. По ее словам, первая попытка была символическим жестом, направленным на напоминание о связи человека с природой, а вторая — осознанным заявлением о необходимости устойчивых и долгосрочных климатических действий.

«Миру нужна не только символика, но и выносливость, последовательность и доказательство того, что забота о планете — это постоянная ответственность», — заявила Мутони.

Ранее ведущий новостей из США рассказал, что собрал крупнейшую в мире коллекцию носков.
 
