Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Пилот и пассажир сгорели при крушении самолета в лесу

PN: двое мужчин сгорели в авиакатастрофе на аэродроме Хек-Филд в Австралии
Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

Двое мужчин сгорели во время авиакатастрофы на аэродроме Хек-Филд в Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

Инцидент произошел около 6 часов утра 27 января на частной взлетно-посадочной полосе в Джейкобс-Уэлл. При крушении двухместного самолета Van's RV-8A не выжили 73-летний пилот и пассажир. Самолет потерял управление сразу после взлета и загорелся при столкновении с землей, вызвав пожар в лесной зоне рядом с аэродромом.

Пожар был ликвидирован спасателями спустя несколько часов. В настоящее время транспортная полиция устанавливает цель полета и изучает данные черного ящика, а также записи с камер видеонаблюдения аэродрома.

В конце ноября в горах Японии разбился частный самолет с тремя пассажирами в возрасте от 50 до 70 лет.

Крушение произошло утром 18 ноября в горной местности неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. В статье утверждается, что никто из присутствовавших на борту пассажиров не выжил.

Ранее в Конго сняли на видео пожар в самолете с министром промышленности.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!