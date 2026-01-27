Пилот и пассажир сгорели при крушении самолета в лесу

PN: двое мужчин сгорели в авиакатастрофе на аэродроме Хек-Филд в Австралии

Двое мужчин сгорели во время авиакатастрофы на аэродроме Хек-Филд в Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

Инцидент произошел около 6 часов утра 27 января на частной взлетно-посадочной полосе в Джейкобс-Уэлл. При крушении двухместного самолета Van's RV-8A не выжили 73-летний пилот и пассажир. Самолет потерял управление сразу после взлета и загорелся при столкновении с землей, вызвав пожар в лесной зоне рядом с аэродромом.

Пожар был ликвидирован спасателями спустя несколько часов. В настоящее время транспортная полиция устанавливает цель полета и изучает данные черного ящика, а также записи с камер видеонаблюдения аэродрома.

В конце ноября в горах Японии разбился частный самолет с тремя пассажирами в возрасте от 50 до 70 лет.

Крушение произошло утром 18 ноября в горной местности неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. В статье утверждается, что никто из присутствовавших на борту пассажиров не выжил.

Ранее в Конго сняли на видео пожар в самолете с министром промышленности.