Премьер Эстонии Михал: проблемы в экономике связаны с Россией, а не помощью Киеву

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что проблемы в экономике страны связаны не с поддержкой Украины, а с «действиями России». Его слова передает ERR.

«Я понимаю, что в экономике последние пару лет были сложными. Но это произошло из-за России. Именно Россия повлияла на нашу экономику. Эту неопределенность вызвала не защита Украины, а действия России», – заявил Михал.

По его словам, граждане страны понимают, «что такое Россия». Премьер Эстонии заявил, что она является «агрессивным соседом».

«Если бы мы сами были вынуждены бороться, мы бы тоже хотели, чтобы нас поддерживали. Пусть даже просто добрым словом, если иначе нельзя», — сказал премьер-министр.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ заявил, что единственное, что в совершенстве умеет Европейский союз — это «ненавидеть русских». Он указал, что политическое объединение переживает кризис, однако не способно принимать эффективных решений для его преодоления. Выживут только те, «кто будет сильным», считает политик.

Ранее глава МИД ФРГ раскрыл детали новых санкций против РФ.