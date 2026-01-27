Размер шрифта
Москалькова назвала число бойцов ВС РФ, освобожденных из украинского плена в 2025 году

Москалькова: более 1850 военнопленных вернулись в Россию в 2025 году
Максим Блинов/РИА Новости

В 2025 году 1851 российский военнослужащий вернулся на родину из украинского плена в результате обмена между РФ и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Омбудсмен отметила, что обмен пленными между Москвой и Киевом удалось осуществить благодаря усилиям президента России Владимира Путина, министерства обороны, министерства иностранных дел, спецслужб, членов миссии по переговорам с украинской стороной в Стамбульском формате, Международного комитета красного креста, а также другим людям и организациям.

Она уточнила, что также удалось доставить посылки, письма от родных и близких бойцам, находящимся в плену по обе стороны.

До это Москалькова сообщила, что судьбу более 2 тысяч без вести пропавших военнослужащих удалось установить с начала специальной военной операции на Украине.

Ранее из зоны СВО в гражданскую жизнь вернулись более 160 тысяч человек.
 
