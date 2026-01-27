Объект «Нафтогаза» попал под обстрел ВС России в Львовской области

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту критической рабочей силы «Нафтогаза» во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление «Нафтогаза».

В сообщении отмечается, что в результате обстрела возник пожар. Все технологические процессы на объекте были остановлены «из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды», говорится в заявлении.

«На месте работают спасатели ГСЧС», — рассказал глава правления компании Сергей Корецкий.

По его словам, это уже пятнадцатый удар по объектам критической занятости «Нафтогаза» с начала января.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по Одессе в ночь на 27 января нанесли тяжелый ущерб энергетической системе региона.

По его словам, по Одессе было выпущено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на объекты, которые отвечают за генерацию и распределение электроэнергии.

В Минобороны РФ признали удары по территории Украины. В ведомстве сообщили, что было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее СМИ сообщили о взрывах во Львове.