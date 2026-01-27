Хинштейн рассказал, какую помощь получают спасенные российскими войсками украинцы

Граждане Украины, которые сегодня проживают в Курской области после спасения российскими войсками в Сумской области, получают всю необходимую помощь наравне с жителями приграничья. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в Курске работали сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в России и Международного Комитета Красного Креста. По его словам, главной целью их визита стало общение со спасенными украинцами.

«Шесть человек живут в Курской области, один из них сейчас находится в больнице. Пятеро размещены в ПВР и обеспечены всем необходимым. <...> О них заботятся и оказывают всю необходимую помощь наравне с нашими жителями приграничья, которые пострадали в ходе вторжения ВСУ», — написал Хинштейн.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что шестеро украинцев, спасенных российскими войсками в Сумской области, не могут вернуться домой. По ее словам, российская сторона не препятствует возвращению украинцев домой.

Ранее в Курской области нашли почти 1,4 тыс. человек, пропавших при вторжении ВСУ.