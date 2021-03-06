Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, работающих на передовой с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды за вклад в борьбу с коронавирусом и предотвращение распространения инфекции получили более 200 медиков.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в 2020 году. Они вручаются медикам и волонтерами за заслуги в борьбе с эпидемиями, спасание жизней пациентов и разработку методов лечения и препаратов.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. Проект распоряжения подготовлен для предоставления выплат в соответствии с указом президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».