Армия

Российские военные использовали трофейное оружие против ВСУ

ВС России применили трофейное оружие против солдат ВСУ в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие изъяли у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) западное вооружение, включая противотанковые управляемые ракеты, которые впоследствии использовали против позиций украинской стороны под Жовтневым в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир расчета группировки войск «Восток» с позывным «Грызли».

По его словам, в ходе зачистки территорий было найдено стрелковое иностранное оружие и боеприпасы.

«Начиная от автоматов М16, также попадались дробовики иностранного производства — SPAS-12, довольно популярные. Кроме того, были обнаружены противотанковые ракеты», — заявил военный.

Он добавил, что одно из трофейных противотанковых средств применили по укрепленной позиции ВСУ. В результате атаки один из блиндажей был полностью уничтожен.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы благодаря взятию под контроль населенного пункта Жовтневое, расположенного в Запорожской области, смогли закрепиться на западном берегу реки Гайчур.

Ранее российский военный с огнеметом захватил штаб ВСУ в Запорожской области.

