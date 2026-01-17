«Поток мыслей не прекращается»: близкие Носкова рассказали о творческих планах 70-летнего музыканта

Заслуженный артист России Николай Носков, отметивший недавно 70-летний юбилей, не прекращает творческую деятельность. Об этом рассказали RT на русском близкие артиста — супруга Марина Носкова и коллега IVAN (он же — Александр Иванов).

«Для Николая музыка — это не проект и не подготовка к дате. Это его естественное состояние», — отметила Марина Носкова.

Супруга раскрыла, что музыкант может проснуться ночью, уловить мелодию и сразу зафиксировать ее.

«Эти записи — как дневник, как поток мыслей. И сейчас, несмотря ни на что, этот поток не прекращается. Новые песни очень искренние, глубокие», — добавила она.

Исполнитель IVAN, в свою очередь, отметил, что на данный момент написал около семи новых песен в сотрудничестве с Носковым. Автором музыки выступил сам 70-летний артист.

«Главное, что есть живой, сильный материал, с которым можно и хочется работать. И даже пока аранжировки находятся в процессе, Николай Иванович не останавливается: он постоянно записывает новые музыкальные идеи на диктофон», — поделился младший коллега Носкова.

Иванов признался, что пока не может с уверенностью назвать финальный формат. По его словам, песни войдут либо в мини-альбом, либо выйдут как серия синглов.

