Путин поздравил россиян с Днем артистов

Путин впервые поздравил российских артистов с их профессиональным праздником
kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил артистов страны с профессиональным праздником, который в этом году отмечается впервые. Текст зачитал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

В телеграмме Путина говорится, что сегодня Россия чествует достойных представителей артистического сообщества, людей, которые посвящают себя и свой талант театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству. Артисты вносят созидательный вклад в сохранение уникального исторического, культурного, духовного достояния России, в развитие традиций просветительства, служения Родине, отметил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что «День артиста» обретет традиции, станет заметным событием в палитре торжественных мероприятий.

Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который 17 января впервые отмечают в России.

Ранее Кремль опубликовал рождественское поздравление Путина.

