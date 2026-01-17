Размер шрифта
«Нет ощущения, что Игорек ушел»: Ургант расплакался на церемонии прощания с Золотовицким

SHOT: шоумен Ургант не смог сдержать слез на церемонии прощания с Золотовицким

Телеведущий и шоумен Иван Ургант не смог сдержать эмоций на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждают СМИ, Ургант «в слезах возложил цветы к гробу артиста», а затем обнял сыновей Золотовицкого и поцеловал руку его супруге — Вере Харыбиной.

На прощание Ургант пришел вместе с женой. Утверждается, что эмоциональная реакция шоумена связана с тем, что семьи Ургантов и Золотовицких связывали многолетние дружеские отношения. Они часто ходили в гости друг к другу и поздравляли друг друга с праздниками.

«У меня нет ощущения, что Игорек ушел, у меня он остался со мной в моем сердце, в моей семье, среди товарищей», — сказал Ургант на прощании.

Он также отметил уникальную способность Золотовицкого поддерживать близких в трудные минуты.

«Он всегда нас спасал, когда мы приходили прощаться с нашими родителями, с нашими друзьями, с нашими близкими, с теми людьми, которые нас воспитали, которые нас сделали лучше. Игорь всегда находил самые лучшие слова. Игорь всегда делал так, чтобы мы чувствовали каждую секунду, что наша жизнь продолжается, потому что Игорь и был частью этой жизни», — передает слова телеведущего NEWS.ru.

Ранее сыновья Игоря Золотовицкого раскрыли последние слова отца. 

