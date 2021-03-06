Эксперт Минздрава призвал повторно прививать россиян в случае нехватки антител

Россиян, у которых после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививать повторно. С таким предложением выступил и. о. директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие несколько лет в России должны привить все группы риска, а также тех, кто перенес заболевание или был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ.

«Соответственно, их тоже нужно или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания», — отметил Лиознов.

Сложность, как отметил эксперт, возникает в связи с отсутствием критериев, на основе которых можно прививать переболевших.

«По уровню ли иммуноглобулинов, по ответу клеточному — здесь еще нет (критериев)», — констатировал Лиознов.

Ранее в Москве рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.