В баре в центре Москвы украли шубу у чиновницы Минздрава

В центре Москвы у посетительницы кафе-бара украли шубу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщина обратилась в полицию с заявлением днем 4 марта. Она рассказала, что кража произошла накануне в заведении между 19.00 вечера и 5.00 утра.

Инцидент произошел на цокольном этаже кафе-бара на Пятницкой улице, 25, с1Д. Ущерб хозяйка шубы из овчины оценила в 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным источника агентства, жертвой кражи стала заместитель директора департамента развития информационных технологий Министерства здравоохранения России, которая отдыхала в баре BQ Cafe.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы избили и ограбили сотрудника прокуратуры и ритуальщика.