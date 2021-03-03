Житель Тулы получил 12 лет колонии за сексуальное насилие над женщинами

Суд в Туле приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии за нападение на женщин и сексуальное насилие над ними. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, в октябре прошлого года 50-летний мужчина в Туле напал на четырех женщин, трех из них он изнасиловал, а в отношении одной было совершено покушение на изнасилование.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям «иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством», а также «покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

Подсудимый проведет 12 лет в исправительной колонии особого режима, также он будет принудительно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что «скопинский маньяк» вышел на свободу после почти 17 лет заключения.