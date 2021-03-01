Италия направит инспекторов на производство «Спутника V» в России

Италия направит двух проверяющих на предприятия, производящие российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V», заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя в интервью газете Corriere della Sera.

«Мы только что провели иммунизацию двух итальянских инспекторов, которые поедут в Москву, чтобы проверить стандарты качества заводов, производящих «Спутник V», – рассказал Вайя.

Он также отметил, что независимая оценка российской вакцины подтвердила ее эффективность.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с Европейским агентством по лекарственным препаратам после подачи заявки на постепенную экспертизу российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.