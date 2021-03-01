Протестующие ворвались в префектуру центрального района Еревана

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, демонстранты заявили о наличии у них информации о том, что в префектуре привлекают людей на митинг Пашиняна.

Ранее протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана, где расположены офисы нескольких министерств. Они провели в фойе здания короткую акцию с призывом к сотрудникам ведомств не ходить на митинг, который устраивает Пашинян.

До этого Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день премьер-министр выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.