Пять студентов умерли от отравления неизвестным веществом в Ташкенте

В Ташкенте пять студентов из трех вузов, проживающие вместе в частном доме, скончались от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает генпрокуратура Узбекистана в Telegram-канале.

Тела пяти человек были обнаружены в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом».

По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК Узбекистана «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек».