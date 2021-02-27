Роспотребнадзор: COVID-19 превращается в сезонное заболевание

Через год-два коронавирус нового типа может стать сезонной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020», — сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия проходит пандемию значительно лучше большинства зарубежных стран. По ее словам, создание сразу трех вакцин от коронавируса является «невероятным результатом».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». Третья отечественная вакцина, «КовиВак», была разработана центром им. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 4 223 186 человек, вылечились 3 783 386, умерли 85 304.