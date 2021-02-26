СК возбудил дело после повреждения мемориала советским воинам в Латвии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после повреждения мемориала советским воинам в городе Екабпилс в Латвии, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, неизвестные повредили памятник на братской могиле трех советских воинов, погибших в августе 1944 года при освобождении города от оккупационных войск нацистской Германии. С помощью специальной техники нарушители демонтировали с постамента установленное 76-мм орудие.

«Следствие полагает, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», – указано в сообщении.

Дело было возбуждено по статье УК РФ о повреждении воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенном группой лиц.

Ранее в Кремле заявили, что в России считают недопустимыми кощунственные проявления в адрес памяти о Великой Отечественной войне.