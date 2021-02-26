Попова: Россия лучше других стран проходит пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия проходит пандемию значительно лучше большинства зарубежных стран. Ее слова приводит ТАСС.

Как отмечает Попова, последствия от распространения коронавируса в России преодолеваются «значительно лучше, чем в большинстве стран мира». По ее словам, это результат работы отечественных ученых и практиков.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что создание сразу трех вакцин от коронавируса является «невероятным результатом».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». Третья отечественная вакцина, «КовиВак», была разработана центром им. Чумакова и зарегистрирована 20 февраля.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 4 223 186 человек, вылечились 3 783 386, умерли 85 304.