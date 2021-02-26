В Нижнем Новгороде после взрыва газа в жилом доме начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, после взрыва газа в помещении кафе на первом этаже дома началось возгорание на площади 30 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.

Взрыв газа произошел в 9 утра на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре.