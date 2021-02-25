Собянин допустил смягчение ограничений для людей старше 65 лет

Ограничения по коронавирусу для жителей Москвы старше 65 лет могут сделать рекомендательными, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом он сообщили в эфире «России 1».

«С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек, сам ощущая, насколько он находится в зоне риска, принимал сам для себя эти решения», — сказал мэр.

Собянин также выразил надежду, что люди старшего поколения продолжат активно вакцинироваться от COVID-19.