Генпрокуратура Германии обвинила немца в сотрудничестве с российской разведкой

Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление инстанции.

По версии обвинения, мужчина работал на компанию, специализирующуюся на осмотре и ремонте проборов для замера территории. Один из заказов подразумевал работу с приборами, которые использовались на участке, принадлежащем Бундестагу. У обвиняемого был доступ к PDF-файлам с чертежами территории.

Гражданин по собственной инициативе решил передать информацию о территориях правительственного органа спецслужбам РФ, заявили в Генпрокуратуре. Для этого он якобы передал файлы на мобильный носитель и отправил их сотруднику российского диппредставительства в Берлине, работающего на ГРУ.

Отмечается, что преступление было совершено в период с конца июля 2017 года по начало сентября 2017 года. Обвинения выдвинули 12 февраля 2021 года,

Ранее сообщалось, что Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже.