«Металлоинвест» Алишера Усманова повысит зарплату сотрудникам в 2021 году

Компания «Металлоинвест», принадлежащая Алишеру Усманову и его партнерам, с 1 марта повысит зарплату работников своих предприятий, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 24 февраля.

На эти цели будет выделено около 1,9 млрд руб. с учетом отчислений на социальное страхование. Основная часть этих средств будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 4%, а оставшийся 1%фонда — на повышение размера действующих выплат.

С 1 марта будет увеличена заработная плата работников, не включенных в систему управления эффективностью, с 1 апреля — работников, включенных в эту систему.

«На предприятиях «Металлоинвеста» работают лучшие профессионалы в отрасли и наша цель — быть лидерами по уровню доходов сотрудников», – отметил гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев.

По итогам первого полугодия будет принято решение о дополнительном увеличении фонда оплаты труда в этом году, подчеркнул он.

Forbes ранее назвал Усманова лидером по объему личных пожертвований на борьбу с коронавирусом в мире среди россиян. В апреле 2020 года он направил 2 млрд руб. на нужды российского Оперштаба по борьбе с ковидом, а газета Times подсчитала, что Усманов потратил более $168,2 на противодействие пандемии в России и Узбекистане.

В начале прошлого года принадлежащий Усманову ИД «Коммерсантъ» выплатил всем сотрудникам премию в размере около $1 тыс. из-за колебаний курса рубля.