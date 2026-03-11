Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский студент избил отца, защищая мать, и попал под суд

В Челябинске будут судить студента, который избил отца, защищая мать
Shutterstock

В Челябинске перед судом предстанет 17-летний юноша, который избил собственного отца. Об этом сообщает «Доступ».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По версии следствия, между родителями юноши вспыхнула ссора. Молодой человек решил вмешаться, заступаясь за мать, и нанес отцу не менее трех ударов. В результате мужчина получил тупую травму головы, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее избитую собственной матерью девочку нашли в подъезде в Карелии.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!