Российский студент избил отца, защищая мать, и попал под суд

В Челябинске будут судить студента, который избил отца, защищая мать

В Челябинске перед судом предстанет 17-летний юноша, который избил собственного отца. Об этом сообщает «Доступ».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По версии следствия, между родителями юноши вспыхнула ссора. Молодой человек решил вмешаться, заступаясь за мать, и нанес отцу не менее трех ударов. В результате мужчина получил тупую травму головы, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

