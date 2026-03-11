Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Украинцев предупредили об отключении света по всей стране после атак БПЛА и ракет

На Украине анонсировали отключения света во всех регионах
Emilio Morenatti/AP

Из-за последствий атак российских дронов и ракет на украинскую энергосистему во всех регионах республики в четверг, 12 марта, будут отключать свет с 17:00 до 23:00 (с 18:00 до 00:00 мск). Об этом сообщает в Telegram-канале «Укрэнерго».

В компании отметили, что отключения электричества будут почасовыми, и предупредили, что ситуация может поменяться.

«Когда электричество появляется по графику — пожалуйста, потребляйте его экономно!» — заключили в «Укрэнерго».

На прошлой неделе в Киеве 1 905 зданий в четырех районах остались без тепла. По данным властей, после ночных ударов 7 марта был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ ударили по станциям «Газпрома» на Кубани.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!