Украинцев предупредили об отключении света по всей стране после атак БПЛА и ракет

На Украине анонсировали отключения света во всех регионах

Из-за последствий атак российских дронов и ракет на украинскую энергосистему во всех регионах республики в четверг, 12 марта, будут отключать свет с 17:00 до 23:00 (с 18:00 до 00:00 мск). Об этом сообщает в Telegram-канале «Укрэнерго».

В компании отметили, что отключения электричества будут почасовыми, и предупредили, что ситуация может поменяться.

«Когда электричество появляется по графику — пожалуйста, потребляйте его экономно!» — заключили в «Укрэнерго».

На прошлой неделе в Киеве 1 905 зданий в четырех районах остались без тепла. По данным властей, после ночных ударов 7 марта был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ ударили по станциям «Газпрома» на Кубани.