Зеленский выступил за привлечение Европейского союза к переговорам по Украине

Европейский союз обязательно должен участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, важно участие Евросоюза, Германии в переговорном процессе, поскольку в нем есть тематика обновления Украины, инфраструктуры безопасности Европы, членства Киева в ЕС.

10 марта Зеленский заявил, что продолжает добиваться участия стран Евросоюза в переговорах по урегулированию. По его словам, российская сторона не заинтересована в присутствии европейских представителей на встрече.

8 марта президент Украины раскритиковал Европейский союз за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и по выделению финансовой помощи Киеву. Зеленский заявил, что до сих пор нет продвижения по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. По его словам, также отсутствует движение по пакету помощи Украине на €90 млрд, хотя в Европе признают, что эти средства для страны жизненно важны.

Ранее Зеленский стал кавалером главного ордена Европейского Союза «За заслуги».