В Петербурге юноша ударил полицейского ножом в салоне служебной машины

В Петербурге разыскивают подозреваемого в нападении на полицейского

В Петербурге задержание молодого человека закончилось для сотрудника правоохранительных органов травмами. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел на улице Ольги Берггольц. Оперативники уголовного розыска (оперативник и стажер) получили информацию о 21-летнем мужчине, который находился в розыске за кражу.

Они прибыли на место и, задержав молодого человека, посадили в машину. В салоне «пассажир» достал нож и ударил стажера несколько раз. После этого задержанный сбежал, а оперативник, сидевший за рулем, якобы не стал гнаться за ним.

«Пострадавший стажер с несколькими проникающими ножевыми ранениями госпитализирован», – сообщается в публикации.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что теперь молодого человека разыскивают не только за кражу, но и за нападение на представителя власти.

