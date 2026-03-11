Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге юноша ударил полицейского ножом в салоне служебной машины

В Петербурге разыскивают подозреваемого в нападении на полицейского
Shutterstock

В Петербурге задержание молодого человека закончилось для сотрудника правоохранительных органов травмами. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел на улице Ольги Берггольц. Оперативники уголовного розыска (оперативник и стажер) получили информацию о 21-летнем мужчине, который находился в розыске за кражу.

Они прибыли на место и, задержав молодого человека, посадили в машину. В салоне «пассажир» достал нож и ударил стажера несколько раз. После этого задержанный сбежал, а оперативник, сидевший за рулем, якобы не стал гнаться за ним.

«Пострадавший стажер с несколькими проникающими ножевыми ранениями госпитализирован», – сообщается в публикации.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что теперь молодого человека разыскивают не только за кражу, но и за нападение на представителя власти.

Ранее матрос с Сахалина приставал к детям и угрожал росгвардейцу.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!