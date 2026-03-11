Умственно отсталая девушка провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях

В Казахстане девушка провалилась в общественный туалет и просидела там сутки

В Казахстане 25-летняя девушка-инвалид провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Девушка с умственной отсталостью 10 марта ушла из дома и пропала. Ее мать, обеспокоенная исчезновением дочери из-за особенностей ее здоровья, подняла тревогу.

Проходивший мимо общественного туалета полицейский вдруг услышал мычание, доносившееся оттуда, и обнаружил пропавшую в яме. Правоохранитель вызволил девушку.

Она провела в яме сутки. В настоящий момент с девушкой все в порядке.

До этого в Смоленской области семилетний мальчик провалился в открытый люк и просидел в нем шесть часов. В больнице у мальчика диагностировали легкую степень переохлаждения, в тот же день родители забрали его домой.

Ранее женщина провалилась в колодец, заметенный снегом, во время прогулки с собакой.