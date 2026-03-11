Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Умственно отсталая девушка провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях

В Казахстане девушка провалилась в общественный туалет и просидела там сутки
Telegram-канал Плохие новости

В Казахстане 25-летняя девушка-инвалид провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Девушка с умственной отсталостью 10 марта ушла из дома и пропала. Ее мать, обеспокоенная исчезновением дочери из-за особенностей ее здоровья, подняла тревогу.

Проходивший мимо общественного туалета полицейский вдруг услышал мычание, доносившееся оттуда, и обнаружил пропавшую в яме. Правоохранитель вызволил девушку.

Она провела в яме сутки. В настоящий момент с девушкой все в порядке.

До этого в Смоленской области семилетний мальчик провалился в открытый люк и просидел в нем шесть часов. В больнице у мальчика диагностировали легкую степень переохлаждения, в тот же день родители забрали его домой.

Ранее женщина провалилась в колодец, заметенный снегом, во время прогулки с собакой.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!