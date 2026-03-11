«Постоянно поддерживают и переживают»: лыжник Голубков о китайцах на Паралимпиаде

Лыжник Голубков рассказал о поддержке со стороны китайских спортсменов на Играх

Российский лыжник Иван Голубков рассказал о взаимодействии с китайскими спортсменами на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Китайцы вообще молодцы, поддерживают меня постоянно. Переживают, поздравляют, фотографируются. Насколько чувствуется поддержка с Родины? Вся страна болеет, это чувствуется. Пишут, поддерживают. Было очень много сообщений после победы, даже не считал», — сказал Голубков.

Спортсмен одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды, с преимуществом в 17,6 секунды от серебряного призера, а после сообщил, что посвятил победу России и лично Путину.

У Голубкова врожденная патология нижних конечностей. С пяти лет он проживал в психоневрологическом интернате, а позднее занялся спортом.

Голубков принес России третью золотую медаль на Паралимпиаде, до этого на высшую ступень пьедестала поднимались Варвара Ворончихина и Анастасия Багиян.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее Украина обвинила МПК в сговоре с Россией и давлении на сборную.