Активисты «Волонтеров Победы» навестили ветеранов

23 февраля в честь памятной даты активисты движения «Волонтеры Победы» по всей стране навестили героев, чтобы поблагодарить их за защиту Родины во время одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества.

В этот день поздравления и слова благодарности получили более 7 000 ветеранов. Активисты Движения вручали подарки, устраивали концерты под балконами, оказывали помощь в личных и бытовых вопросах.

Так, например, в Саратовской области волонтеры навестили Колчина Петра Дмитриевича и Красильникова Леонида Петровича. Ветераны поделились воспоминаниями, своим жизненным опытом и показали фотографии и вырезки из газет военных лет. А в Вологодской области активисты поздравили героев и исполнили для них задорные песни под гармошку.

«Спасибо, очень приятно внимание и поздравления молодежи! Я встретил войну, когда только закончил 10 классов. После сообщения о том, что нужно быть готовым к обороне, не испугался. Рассуждал так: я же не один, вся страна встанет на защиту Родины! Хорошо, что вы помните о нас, о нашем подвиге. В свою очередь хочу пожелать ребятам хорошей и плодотворной учебы. Мы, ветераны, рады, что вы живете в спокойное время и стремитесь к лучшему!» – поделился Колчин Петр Дмитриевич.

Кроме того, добровольцы передали ветеранам Великой Отечественной войны более 10 000 «Писем Победы», которые люди из разных уголков земли писали героям в рамках одноименного проекта. Отметим, все очные посещения проходили с соблюдением принятых в регионах санитарно-эпидемиологических норм.

Помимо личных поздравлений Волонтеры Победы посетили могилы героев, которые при жизни были близкими друзьями и наставниками для активистов, а также помогли ветеранам возложить цветы к воинским захоронениям и братским могилам России в память о своих боевых товарищах в рамках акции «Защитим память героев».

К данной инициативе Волонтеров Победы, Единой России, Молодой Гвардии и Волонтерской роты Боевого Братства присоединились и простые граждане из разных городов страны. В этот день у памятных мест России сотни тысяч гвоздик стали символом народной памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории.