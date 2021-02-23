Украина получила вакцину от коронавируса
Полина Рутковская
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Первая партия вакцины от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, прибыла на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
Самолет с препаратом уже приземлился в киевском аэропорту Борисполь, на Украину было доставлено 500 тыс. доз вакцины, произведенной в Индии, указано в сообщении.
Ранее стало известно, что Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca для экстренного медицинского применения.
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