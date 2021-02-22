В Фукусиме выловили радиоактивного окуня

Рыболовная ассоциация префектуры Фукусима на северо-востоке Японии впервые за два года выловила рыбу, зараженную радиацией. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что заражение выловленного окуня в пять раз превышает норму. Из-за этого ассоциация постановила приостановить вылов.

В марте 2011 года на АЭС «Фукусима-1» из-за цунами сломались системы энергоснабжения и охлаждения. Из-за этого расплавилось ядерное топливо, произошли взрывы и выбросы радиации в атмосферу.

Ранее были названы регионы с повышенными дозами облучения радоном.