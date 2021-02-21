Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении в Норильске

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Все пятеро пострадавших в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства здравоохранения по Красноярскому краю.

Четверо пострадавших переведены в палаты, еще один находится в реанимации, рассказали в минздраве. Рабочие остаются под медицинском наблюдением, им оказывается необходимая помощь.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. В результате произошедшего погибли трое человек, еще пятеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура из-за ЧП на фабрике.

По делу о гибели рабочих при обрушении задержаны четверо сотрудников руководства фабрики и компании-подрядчика.