Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Туве

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Республике Тыва, сообщает региональное управление МЧС России.

«Зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе, в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг. Ощущались в 3 районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл», – указано в сообщении.

В соответствии с оперативными данными Единой дежурной диспетчерской службы, разрушений и пострадавших в результате произошедшего нет.

Афтершоки ощущались на территории Красноярского края до 3 баллов.

12 февраля землетрясение магнитудой 4,7 произошло у Петропавловска-Камчатского.